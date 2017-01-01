Полиция ищет грибника: мужчина вчера ушел в лес и не вернулся

Государственная полиция ищет потерявшегося мужчину, который в субботу отправился за грибами в лес между Бене и Лиелауце, но до сих пор не вернулся домой.

Лаймонис Кайришс 1935 года рождения отправился в лес примерно в 14:00, рассказывает представитель полиции Иева Сиетниеце.

Получив информацию об исчезновении грибника, полиция в сотрудничестве с членами Земессардзе провели активные поисковые мероприятия.

Приметы: рост - 162 см, волосы - короткие, седые. Был одет в белый свитер с синими полосками и темные брюки. Также на пропавшем были черные ботинки, синяя шапка, а с собой у него было белое ведро.

Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшем, полиция просит сообщить по номеру 110, 63004200 или 63004202.