Трагедия в Вентспилсе: Можно ли было обучать детей плаванию в бассейне?

Известны первые официальные выводы после трагедии, которая произошла на прошлой неделе в бассейне Вентспилса, где во время тренировки утонул четырехлетний мальчик.

Расследованием трагедии занялись сразу неколько учреждений - Государственная полиция, самоуправление Вентспилса, Государственнная служба качества образования.

После первоначальной проверки у ответственных служб появились сомнения, а можно ли было вообще обучать детей плаванию в вентспилсском Олимпийском центре.

«Олимпийский центр не зарегистрирован как учебное заведение, чтобы реализовывать программу по обучению детей плаванию»,

- говорит руководитель Государственной службы качества образования Инита Юхневича. - Или можно было получить лицензию у самоуправления, что было бы вторым вариантом. Нам обещали прислать из центра дополнительную ифорацию, тогда будем оценивать документы. А пока есть сомнения, что Олимпийский центр мог предлагать обучение плаванию.

После получения необходимой информации, будет принято решение, наказывать ли руководителя Олимпийского центра. В случае нарушения руководителя могут наказать выговором или штрафом до 140 евро.

Напомним, на прошлой неделе в маленьком бассейне в Вентспилсе во время тренировки, где опытный тренер занимался с 15 детьми, один из детей вышел в туалет. Когда ребенок вернулся, а тренер это не заметил, малыш самостоятельно прыгнул в воду. Но не в том конце, где тренер проводил занятие, а за спиной у тренера, где глубина составляла более одного метра.

На ребенке не было жилета или надувного круга. Нашли мальчика на дне бассейна уже после того, как все дети разошлись и одна из девочек рассказала в гардеробе своей маме, что видела ребенка в воде.

Это было всего лишь второе занятие в бассейне погибшего мальчика.