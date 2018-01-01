Против ЛДз начата процедура административного нарушения за сокрытие информации

Государственная железнодорожная администрация 6 ноября впервые в истории железнодорожной отрасли начала процедуру административного нарушения в отношении ГАО «Латвияс дзелзцельш» (ЛДз) за сокрытие информации от государственных органов надзора, сообщили агентству ЛETA ее представители.

Эта информация необходима администрации для проведения проверки обоснованности повышения платы за инфраструктуру и возможной дискриминации перевозчиков в результате искусственного удорожания транзитного коридора.

ЛДз повторно проигнорировало просьбу Государственной железнодорожной администрации предоставить подробную расшифровку расходов, включенных в расчет платы за инфраструктуру, которую планируется применять с 1 января 2018 года. Обязанность Государственной железнодорожной администрации - проверить, законно ли и обоснованно ли рассчитана и установлена эта плата. Из-за сокрытия информации Государственная железнодорожная администрация не может выполнить установленные законом обязанности.

«Впервые в истории железнодорожной отрасли принадлежащее государству предприятие отказывается предоставить запрошенную информацию надзорному учреждению.

Столкнувшись с этим беспрецедентным случаем,Государственная железнодорожная администрация вынуждена применить санкции, о которых ранее уже предупреждала», - подчеркивает директор администрации Юрис Иесалниекс.

Размер штрафных санкций в данном случае может достичь 14 тыс. евро.

Как сообщалось, дочернее предприятие ЛДз - «LatRailNet» - решило с 2018 года повысить плату за использование железнодорожной инфраструктуры, включая грузоперевозки, на 7%. Плата за 1 км без НДС для грузовых поездов составит 11,08 евро, для пассажирских электропоездов - 7,27 евро, для пассажирских дизельных поездов - 6,1 евро, для пассажирских поездов с локомотивом- 6,94 евро, для узкоколейных поездов - 2,52 евро.