В Юрмале сотрудник кафе после пьянки с охранником украл из кассы деньги

Во вторник, 14 ноября, сотрудники Юрмальского участка Госполиции управления Рижского региона получили информацию о краже из кассы кафе в Булдури. Об этом сообщила сотрудница заведения.

Она рассказала, что утром пересчитала деньги в кассе и констатировала недостачу в размере 140 евро.

Полицейские получили записи с камер видеонаблюдения, на которых было видно, что в ночь с понедельника на вторник некий мужчина вместе с охранником употребляли алкогольные напитки. В момент, когда охранник отлучился в туалет, мужчина подошел к кассе, открыл ее, взял деньги и срочно покинул места происшествия.

Во время следственных мероприятий выяснилось, что возможный преступник - сотрудник кафе, который знал, как открыть кассу.

Через несколько часов мужчина 1992 года рождения был задержан по месту жительства. Он ранее уже попадал в поле зрения полиции за растрату.

Начат уголовный процесс по факту кражи в небольшой объеме. За подобное преступление грозит лишение свободы на срок до одного года или кратковременное лишение свободы, принудительные работы или денежный штраф.

К задержанному применена мера пресечения, не связанная с арестом.