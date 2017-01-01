ВИДЕО: В Дубулты Lexus на пешеходном переходе сбил ребенка

Вечером в среду в Дубулты на пешеходном переходе у железнодорожной станции легковой автомобиль Lexus сбил 12-летнего мальчика.

В тяжелом состоянии ребенок был доставлен в больницу, причем парамедики начали производить работы по спасению его жизни еще на месте происшествия, он потерял много крови.

По словам свидетельницы, которая оставалась с мальчиком до прибытия медиков, машина не остановилась на переходе и проехала на желтый или красный свет.

Один из автоводителей, ставший свидетелем ДТП, рассказал стражам порядка, что Lexus не только сбил, но и переехал парня.