Молодая мать ушла в кафе, оставив на улице коляску с ребенком

1 декабря в 10:01 в Рижскую муниципальную полицию поступил вызов, что на перекрестке Бривибас гатве и улицы Унияс стоит детская коляска, в которой спит младенец. Рядом не было взрослых.

Прибывшие на место полицейские увидели оставленную на тротуаре коляску. Была промозглая погода, а внутри коляски спал малыш, которому на вид было месяцев десять.

Когда полицейские осмотрели малыша, из кафе рядом вышла женщина. Она уверяла, что присматривала за малышом через окно.

На вопрос, почему не взяла ребенка внутрь, ответила, что очень тепло укутала ребенка и не хотела, чтобы он перегрелся.

Во время разговора ничто не свидетельствовало о том, что женщина употребляла алкоголь или одурманивающие вещества. Медицинская помощь ребенку не требовалась. С женщиной провели профилактическую беседу о более тщательном присмотре за ребенком.