В Лиепае водитель маршрутки сообщил о заблудившемся ребенке

В Лиепае водитель маршрутки сообщил в полицию о о заблудившейся семилетней девочке, которая случайно пропустила свою остановку, рассказал представитель лиепайской муниципальной полиции (ЛМП) Каспарс Варпиньш.

В среду (6 декабря), примерно в 16.15, сотрудники ЛМП получили информацию от водителя маршрутки о том, что в общественном транспорте находится ребенок 2010-го года рождения, который, по всей вероятности, заблудился.

Прибыв на место событий, стражи порядка выяснили, что девочка на автобусе ехала к маме на работу, но случайно пропустила нужную остановку и, не понимая, где ей нужно выходить, доехала до конечной остановки.

Полицейские связались с мамой девочки, после чего доставили ребенка ее на работу к женщине.