Пожар в Риге: Из жилого дома эвакуировали шесть человек

За прошедшие сутки в Латвии было зарегистрировано восемь пожаров, из огня были спасены два человека, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Два пожара зарегистрировано в Риге, три - в других городах, еще три - в краях Латвии. Погибших и пострадавших при пожарах нет.

В пятницу в 19.00 ГПСС получила вызов на ул. Орманю в Риге, где в двухэтажном жилом доме вспыхнул пожар - в квартире на первом этаже огнем были охвачены вещи на площади 10 кв. м и межэтажное перекрытие площадью 5 кв. м.

Еще до прибытия пожарных из здания было эвакуировано шесть человек. Двух человек со второго этажа дома спасли пожарные.

Пожар был ликвидирован в течение часа.

За сутки ГПСС получила 32 вызова, в том числе 19 - на спастельные работы, пять вызовов оказались ложными.