В центра социального ухода «Baldone» выявлены нарушения прав детей

Государственная инспекция по защите прав детей (ГИЗПД) совместно с организацией «Латвийское движение за независимую жизнь» провела углубленные проверки соблюдения прав детей не только в филиале Государственного центра социального ухода «Рига», но и в филиале «Baldone», где также выявлены нарушения прав детей.

Как сообщила агентству ЛЕТА директор департамента защиты прав детей ГИЗПД Инга Крастиня, информация об этом передана Министерству благосостояния.

Представитель министерства Эгил Зариньш сказал, что против руководителя центра «Рига» Инесе Паудере и руководителя филиала «Baldone» Эльвиры Киселе возбуждены дисциплинарные дела. Киселе распоряжением Минблага назначена и.о. директора центра «Рига» вместо Паудере. Министерство не видит причин отстранять Киселе от должности, тем более что нарушения в центре «Baldone» происходили еще до ее назначения.

В понедельник министр благосостояния Янис Рейрс освободил от должности директора филиала Рига Марию Зининю.