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На улице обнаружен гигантский колпак гнома; владелец нашелся

Riga.lv
Фото: Муниципальная полиция

Приближается Рождество и на улицах Риги случаются различные чудеса, даже в работе Рижской муниципальной полиции. В ночь на среду сотрудники полиции на улице Сканстес обнаружили на проезжей части огромную шапку гнома.

Так как была середина ночи и ничего не говорило о том, что где-то поблизости находится владелец колпака, работники полиции доставили находку в полицейский участок.

На следующий день полицейские обследовали окружающие компании на улице Сканстес и выяснили, что гигантский колпак был использован в качестве украшения одной из них. Шапка гнома была передана ее законным владельцам

Рига
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