В Екабпилсе за убийство задержан многократно судимый мужчина

В субботу, 13 января, в 10 часов в Екабпилсе в своей квартире был найден труп мужчины 1967 года рождения с признаками насильственной смерти. Позднее в тот же день сотрудники Екабпилсского участка Криминальной полиции задержали жители Екабпилса 1974 года рождения.

Задержанный ранее уже попадал в поле зрения полиции и был многократно судим. Последняя судимость у него была в прошлом году за кражу.

15 января Екабпилсский суд применил к подозреваемому меру пресечения - арест.

Начат уголовный процесс по факту убийства. За такое преступление грозит тюремное заключение или лишение свободы на срок от 5 до 20 лет с пробационным надзором на срок до трех лет.