Плявниеки: Из окна выпал трехлетний ребенок, родители задержаны

В четверг, 18 января, в Плявниеках трехлетний ребенок выпал с третьего этажа, об этом TVNET рассказала представитель Госполиции Элина Спрудзане.

Около 17 часов, 18 ноября в полицейский участок Кенгарагса поступил звонок о том, что в одном из дворов Плявниеков в сугробе был найден ребенок, одетый не по сезону, а точнее в легкой, домашней одежде.

На мечто ЧП незамедлительно выехали сотрудники полиции и «скорой помощи», чтобы доставить ребенка в медицинское учреждение.

На данный момент

известно, что ребенок выпал с третьего этажа. Родителей в этот трагический момент дома не было.

Жители заметили ребенка в снегу, одетого в рубашку и брюки, а рядом лежала игрушка. До приезда «скорой» прохожие завернули ребенка в одеяло, чтобы он не замерз. Вскоре появились родители мальчика, которые заявили полиции, что ходили в магазин, но к месту ЧП они подошли с разных сторон.

Отец ребенка 1990 года рождения ранее уже попадал в поле зрения полиции, а мать 1991 года рождения ранее была административно наказана за оставление ребенка без присмотра.

Сейчас мальчик находится в больнице под присмотром врачей. А родители помещены в изолятор.