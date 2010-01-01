В Риге в полицейский участок пришел мужчина с героином на 10 лет тюрьмы

В Риге в участке Госполиции был задержан мужчина, который забыл вытащить из кармана наркотики.

В октябре прошлого года полиция получила от женщины информацию, что ее избил гражданский муж. Стражи порядка выяснили, что между ними произошел конфликт, в результате чего мужчина нанес женщине телесные повреждения.

Был начат уголовный процесс, мужчине 1967 года рождения регулярно нужно было отмечаться в полицейском участке.

7 февраля он пришел в полицию, чтобы отметиться в очередной раз, но стражи порядка заметили, что при нем находятся подозрительные пакетики с порошком, который, возможно, является наркотическим веществом. Мужчину задержали, была проведена экспертиза.

Оказалось, что у него изъято примерно 13 граммов героина и циклопропилфентанила.

Начат уголовный процесс по факту хранения наркотиков в большом объеме.

За подобное преступление грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Задержанный уже несколько раз попадал в поле зрения полиции за хранение и употребление наркотиков, имущественные преступления и нанесение телесных повреждений.