Экс-глава «неотложки» обвиняется в нанесении государству ущерба в размере 1,2 млн евро

Обвинение предъявлено по трем статьям Уголовного закона - об уклонении от налогов, злоупотреблении служебным положением, вызвавшем тяжелые последствия, и о невыполнении обязанностей государственного должностного лица.

Прокуратура считает, что в результате невыполнения обязанностей государственному бюджету был причинен ущерб в размере 1,2 млн евро, а в результате уклонения от налогов - примерно 26 тыс. евро.

Меры пресечения к Плориньшу не применены.

Расследованием сначала занималось Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB). Против предпринимателя, владельца «Ригас санитара транспорта аутобазе» Адигезала Мамедова дело выделено в отдельный процесс, по которому KNAB продолжает расследование.

Первоначально KNAB подозревало и руководителя Рижского регионального центра СНМП Семена Штриха, но он умер, и дело против него прекращено.

Заключенный СНМП договор об обеспечении машинами был благоприятен для конкретной частной фирмы. За подержанные машины государство платило как за новые. «Ригас санитара транспорта аутобазе» обеспечивала СНМП автомашинами с 2010 по 2015 год.