За квартирные кражи в Рижском регионе задержаны четверо мужчин

Госполиция в феврале задержала группу из четырех человек по подозрению в совершении по меньшей мере шести краж из жилья в Рижском регионе, сообщили агентству ЛЕТА в полиции.

Начато восемь уголовных процессов о краже с проникновением в жилье и об умышленной порче чужого имущества. Часть краденого полиции удалось вернуть. В качестве меры пресечения в отношении двоих задержанных избран арест, в отношении еще двоих - меры, не связанные с лишением свободы.

Воры проникали в жилье, взламывая двери или дверные замки, когда хозяев не было дома. Их добычей стали деньги, ювелирные изделия, планшетные и портативные компьютеры. Общая сумма ущерба устанавливается.

Двое задержанных мужчин - 1981 г. рожд., один - 1983 г. рожд., еще один - 1984 г. рожд. Ранее они уже попадали в поле зрения полиции за имущественные преступления и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.