Погоня в центре Риги: водитель Audi после ДТП пытался скрыться от полиции

В воскресенье, 25 февраля, в 11.25 к экипажу Рижской муниципальной полиции подошел водитель машины BMW и рассказал, что мгновение назад стал свидетелем ДТП.

Мужчина указал на мимо проезжавшую машину марки Audi, водитель которой и был виновником аварии, но сбежал с места происшествия. Полицейские незамедлительно сели в свою машину и, используя звуковые и световые сигналы, приказали водителю Audi остановиться. Однако водитель увеличил скорость и стал убегать.

Через несколько минут гонки автомобиль резко остановился на улице Цесу, поскольку впереди маячила пробка. В этот момент полицейские вылезли из оперативного транспорта и успели автоводителя вытащить из машины до того, как он продолжил движение. Мужчина был уложен на землю и задержан.

Позже при проверке данных обнаружилось, что у 30-летнего нарушителя чужие документы, удостоверяющие личность. У мужчины найдено несколько таблеток и белый порошок неизвестного происхождения. Также удалось выяснить, что ранее мужчина был судим за употребление наркотических веществ.

Во время беседы нарушитель заявил, что документы принадлежат его знакомому. Также мужчина отрицал, что белый порошок – это наркотик. Мужчина его использует с целью продажи наркоманам под видом кокаина.

На место событий были вызваны работники дорожной полиции Госполиции.