Самоубийство подростка в Болдерае: внук ценой жизни отомстил деду

5 марта в обед у подъезда многоквартирного дома в Болдерае было найдено тело 15летнего подростка по имени Илья, сообщила ТВ передача Degpunkts. Парня нашел его отец, который на время отлучился в соседний дом, чтобы поздравить своего отца с днем рождения.

Илья остался дома один и решился на страшный шаг - выпрыгнул из окна четвертого этажа головой вперед и скончался.

Местные знали семью погибшего и охарактеризовали ее как благополучную. Подростка воспитывал отец и, по словам прохожей, отец не пьяница. Мать семью оставила и, со слов прохожей, - пьет.

Местные говорят, что до самоубийства подростка довел дед, и это была его месть старику ценой собственной жизни. Дед, бывший военный, запрещал парню играть в компьютерные игры, настаивал идти работать или учиться, а подросток игнорировал строгие приказы. Местные отмечают, что парень действительно все время сидел в компьютере.

Начат уголовный процесс. И хотя ясно, что Илью никто не толкал, существует наказание за доведение человека до самоубийства, и эту версию в полиции тщательно проверят.

В Государственной полиции русскому TVNET факт случившегося подтвердили. Начато расследование.