В Вентспилсе женщина с ребенком выпрыгнула с третьего этажа, спасаясь от пожара

В понедельник в Вентписле во время пожара женщина со своей маленькой дочерью выпрыгнула из окна третьего этажа, сообщает агентство ЛЕТА.

Женщину 1993 года рождения и ее дочь возрастом менее двух лет доставили в больницу. Полученные мамой травмы тяжелые, но ее состояние стабильное - ее не стали размещать в реанимационном отделении. У девочки тяжелых травм нет, однако она помещена в палату обсервации для наблюдения за состоянием.

Вызов на пожар в Вентпилс на ул. Звайгжню был получен в 8:14 в понедельник, 19 марта. В квартире на третьем этаже горела кровать на площади в 3 кв. метра. В 8:43 возгорание было ликвидировано.

Мать с девочкой выпрыгнули из окна еще до прибытия пожарных. Еще два человека из задымленного дома были эвакуированы.

Пожарно-спасательная служба как одну из возможных причин возникновения пожара называет короткое замыкание, но точные причины установит Госполиция.