Трагедия у стадиона «Даугава»: Все произошло на глазах у родственника

Обстоятельства трагического случая выясняет Государственная полиция, но вероятнее всего, работник, который упал в канализационную шахту и погиб, утонул в холодной воде, сообщает передача Ziņas на канале TV3.

Во время ремонтных работ несколько рабочих работали у канализационного люке, когда прорвало одну из водопроводных труб из которой под большим давление стала бить струя воды и в результате один из рабочих погиб.

Из-за осыпавшихся песчаных стен траншеи и ледяной воды спасти работника не удалось.

Когда на место ЧП приехали медики, 42-летний мужчина уже был мертв. Несчастный случай произошел 2 апреля примерно в 23.30. Погибший не был работником «Ригас уденс». Ремонтные работы выполняет ООО «Марупите-РР».

Строительная яма была укреплена щитами против оползней, работник использовал индивидуальные средства защиты и перед началом работы прошел инструктаж.

Во время прокладки канализации стадиона «Даугава» погиб рабочий:

Как пишет портал Skaties.lv, трагедия произошла на глазах у родственника, члена семьи погибшего мужчины. Родственник был одновременно и начальником погибшего. Он рассказал, что: «Мы просто работали, в касках, защитных жилетах и вдруг...».

Как известно, в ночь на вторник, 3 апреля, во время работ по подключению бытовой канализации к колодцу на улице А. Деглава, около стадиона «Даугава» прорвало водопровод двумя метрами глубже.

Было перекрыто движение по мосту для машин, пересекать Деглавский мост мог только общественный транспорт. Сегодня, в среду, 4 апреля, движение восстановлено.