LTV7: в результате нападения с тесаком в рижской школе пострадали три человека

В пятницу вечером во время школьной дискотеки в рижской 71-й средней школе в Ильгуциемсе произошел конфликт. Мужчина с тесаком напал на присутствующих. По свидетельствам очевидцев, в результате нападения, пострадали три человека, сообщает Русское вещание LTV7.

По предварительной информации нападавший был отцом одного из школьников. Директор рижской 71-й средней школы Андрей Рыжиков факт происшествия не отрицает, но подробности происшествия не готов комментировать сегодня.

По словам свидетелей, во время школьной дискотеки произошел конфликт - пришел отец подростка с ножом и огнестрельным оружием. Он хотел попасть в школу, но охранник его не впустил. Когда мужчина ушел, за ним последовала компания подростков, после чего в коридоре семиэтажного здания произошел конфликт, во время которого мужчина ранил нескольких из них.

Один из пострадавших ранен в руку, второй - в ногу, третий - в плечо.

Ученик рижской 71-й школы Владимир описывает происходящее в своем видеоблоге: «В школу пришел мужик на дискотеку с тесаком. Но он сказал, что у него пистолет. И он кому-то угрожал. Учителю или кому-то еще. Я не знаю точных деталей. Он сказал, чтобы тот встал на колени. Охранник его увидел и сразу вывел из школы. Старшие побежали за ним. И в это время я шел из магазина с другом и достал камеру».

В Госполиции сообщили, что в настоящий момент по данному факту ведется ресорическая проверка - проверка доказательств на наличие признаков преступления.

Подробности этого происшествия смотрите в понедельник в вечернем выпуске новостей на канале LTV7.