В Яунмарупе задержан водитель школьного автобуса в алкогольном опьянении

В среду в Яунмарупе Марупской волости полиция, благодаря бдительности населения, задержала водителя школьного автобуса, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Эту информацию агентству ЛЕТА подтвердили и в полиции.

Как агентству сообщил один из родителей, водитель перевозил учащихся Яунмарупской основной школы. О том, что мужчина ведет себя неадекватно, ему рассказал сын. «Сначала я ехал впереди автобуса на легковом автомобиле, и он чуть было не врезался в меня сзади, но в тот момент я не придал этому значения. Однако сын, придя домой, рассказал, что водитель ехал слишком быстро, перепутал маршрут и высадил детей на неправильной остановке», - рассказал отец.

Автобус ежедневно выполняет два рейса - в 14.00 и 16.00. По словам отца, со вторым рейсом домой должна была приехать его дочка, но рейс задержали, так как в тот момент водитель уже был задержан.

В Госполиции агентству ЛЕТА подтвердили, что в среду около 15.15 из Яунмарупе поступило сообщение о том, что водитель автобуса «Volvo» находится в алкогольном опьянении. Мужчина был задержан, но полиция пока не сообщает, в какой стадии опьянения он находился.