Пассажирка Taxify : «Это была попытка ограбления или изнасилования»

Телесные повреждения, синий глаз, страх и непонимание того, что произошло. Таков был итог поездки для девушки, которая в компании молодых людей из Старой Риги хотела попасть домой в Марупе. Молодые люди вышли раньше, а девушка продолжила путь на Taxify к дому в Марупе, где ее должны были встретить.

Девушка находится в шоковом состоянии и на камеру не смогла рассказать события той печальной ночи. Историю избиения рассказала ее мать.

Девушка осталась в машине одна с таксистом. Таксист ей предложила сигарету, но она отказалась, вышла и пошла по дороге домой.

Вдруг, как рассказывает мама пострадавшей, водитель напал на ее дочь - повалил на землю и несколько раз ударил по лицу.

На следующий день пострадавшая написала заявление в полицию, но свидетелей случившегося нет, камеры видеонаблюдения в том районе отсутствуют.

Водитель такси в разговоре с передачей Bez tabu отрицает, что между ним и пассажиркой возник конфликт и собирается писать заявление в полицию о клевете.

«Я привез клиентку, развернулсся и уехал. У меня все зафиксировано - время когда я приехал и уехал», - заявил таксист.

Начат уголовный процесс. Полиция не комментирует ситуацию. Но, рекомендует пасажирам внимательнее выбирать машину, фирму и водителя. Если вам что-то не понравилось - откажитесь от поездки и вызывайте другое такси.