В Торнякалнсе задержали велосипедиста с 2,61 промилле

15 апреля работники Земгальского управления Рижской муниципальной полиции, патрулируя Торнякалнс, заметили велосипедиста, который петлял по дороге. Полицейские решили его проверить.

Во время беседы с полицией от велосипедиста исходил запах алкоголя.

На место событий были вызваны работники Госполиции, которые проверили мужчину на концентрацию алкоголя на выдохе. Тест показал, что мужчина участвовал в дорожном сообщении с концентрацией алкоголя в 2,61 промилле. К делу подключились работники Госполиции.