Квартиры обворовывают в разы чаще, чем дома. Выносят даже радиаторы

По данным Государственной полиции, в первом квартале этого года в Латвии зарегистрировано 818 случаев краж, 82% которых произошли в квартирах, а 18% – в частных домах. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество краж увеличилось на 12% именно в квартирах.
Данные страхового общества BALTA о возмещениях свидетельствуют, что, вламываясь в жилище, воры берут не только дорогие, но и практичные вещи, например, пылесосы, чайники, электрические радиаторы. Зарегистрированы кражи также стенных полок, бинокля и алкоголя.
Воры уносят брендовую одежду, обувь и аксессуары, обворовывают не только жилые помещения, но и погреба, гаражи, хозяйственные постройки, унося с собой спортивный инвентарь, газонокосилки, пилы и другую ценную технику, а также простые орудия труда, например, молотки и грабли.
За последние годы крупнейшее выплаченное BALTA возмещение за кражу с объекта недвижимости составило 136 тыс. евро, а вторая крупнейшая сумма, выплаченная за причиненный ворами ущерб, составила 92 тыс. евро. В обоих случаях кражи произошли на территориях плотной застройки частными домами.
По мнению компании BALTA, в обществе царит ошибочное представление о том, что страховать жилье дорого. Например, страховой полис на двухкомнатную квартиру в многоэтажном доме стоит лишь около 60 евро в год, и платежи можно разделить по месяцам.
BALTA и Госполиция призывают жителей заботиться о своей безопасности и безопасности жилища, напоминая:
- Двери жилища всегда должны быть закрыты, даже если вы дома или ушли ненадолго.
- Покидая жилище, нужно убедиться, что сумки, кошельки, телефоны, ключи от квартиры и другое ценное имущество не оставлено в хорошо заметных и легко доступных местах, в том числе рядом с входными дверями и окнами.
- В темное время суток желательно закрывать шторы, чтобы воры не могли исследовать привычки обитателей дома и имеющиеся в жилище ценные предметы.
- Частные дома и квартиры на первом этаже желательно оснастить устройствами для защиты окон или блокаторами окон.
- Двери и замки для жилища нужно выбирать с повышенной степенью безопасности. Также полезно было бы установить двойные входные двери, особенно в квартирах.
- Помните – никогда не оставляйте ключ в замке, а если ключи потеряны, замок нужно немедленно сменить.
- Владельцам частных домов следует как позаботиться о безопасности своего жилья, так и уделить внимание тому, что происходит в соседнем дворе.
- В случае, если вы обнаружили кражу, немедленно сообщите полиции по круглосуточному номеру телефона 110!