Квартиры обворовывают в разы чаще, чем дома. Выносят даже радиаторы

По данным Государственной полиции, в первом квартале этого года в Латвии зарегистрировано 818 случаев краж, 82% которых произошли в квартирах, а 18% – в частных домах. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество краж увеличилось на 12% именно в квартирах.

Данные страхового общества BALTA о возмещениях свидетельствуют, что, вламываясь в жилище, воры берут не только дорогие, но и практичные вещи, например, пылесосы, чайники, электрические радиаторы. Зарегистрированы кражи также стенных полок, бинокля и алкоголя.

Воры уносят брендовую одежду, обувь и аксессуары, обворовывают не только жилые помещения, но и погреба, гаражи, хозяйственные постройки, унося с собой спортивный инвентарь, газонокосилки, пилы и другую ценную технику, а также простые орудия труда, например, молотки и грабли.

За последние годы крупнейшее выплаченное BALTA возмещение за кражу с объекта недвижимости составило 136 тыс. евро, а вторая крупнейшая сумма, выплаченная за причиненный ворами ущерб, составила 92 тыс. евро. В обоих случаях кражи произошли на территориях плотной застройки частными домами.

По мнению компании BALTA, в обществе царит ошибочное представление о том, что страховать жилье дорого. Например, страховой полис на двухкомнатную квартиру в многоэтажном доме стоит лишь около 60 евро в год, и платежи можно разделить по месяцам.

BALTA и Госполиция призывают жителей заботиться о своей безопасности и безопасности жилища, напоминая: