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В аварии на Лиепайском шоссе погибли два человека

LETA
Иллюстративное фото | Фото: BNS foto/LETA

В субботу незадолго до полуночи на шоссе Рига-Лиепая произошла тяжелая авария, в результате которой погибли два человека, сообщила представитель Службы неотложной медицинской помощи Элина Юревица.

В Госполиции уточнили, что авария с участием двух автомобилей произошла около 23.30. Движение на месте происшествия было перекрыто почти полтора часа.

Для того чтобы освободить людей из автомобилей, потребовалась помощь спасателей со специальным оборудованием.

В целом за прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 97 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 22 человека, в том числе четыре пешехода и велосипедиста.

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