Водитель без прав совершил аварию с двумя пострадавшими

23 мая в 16.25 в Салгальской волости Озолниекского края на шоссе Елгава-Иецава произошло ДТП, в котором пострадали водитель SAAB и его пассажир (оба 1980 года рождения).

Представитель Земгальского регионального управления Госполиции Иева Сиетниеце сообщила, что водитель управлял автомобилем, не имея водительских прав и не справился с управлением.

В результате автомобиль съехал с проезжей части и перевернулся.

Оба пострадавших с места ДТП доставлены в больницу.

А в ночь на 23 мая в Валгундской волости на шоссе Елгава-Калнциемс не справился с управлением VW Transporter водитель 1993 года рождения. Его поездка тоже закончилась в кювете, правда, без травм. По информации Госполиции, водитель был пьян и не имел водительских прав.