ДТП в Руйене раскрыло тайны похоронного бизнеса: мертвых перевозят словно куски мяса

Инцидент в Руйене привлек внимание журналистов передачи Bez Tabu (TV3). После ДТП выяснилось, что некая местная фирма вывозила трупы жителей для кремации в Эстонию, при этом тела транспортировались без соблюдения требуемых законом норм.

Авария произошла в мае. Водитель валмиерской похоронной фирмы Ritus либо заснул, либо ему стало плохо (это еще будет выясняться), но в результате он выехал на встречную полосу и врезался в металлическое ограждение. Все бы ничего, но местные жители стали свидетелями того, как перевозят трупы для кремации - в обычных мешках без каких-либо специальных охлаждающих устройств.

Жительница Руйены рассказала Bez Tabu, что в машине было 9 тел. В обычных мешках их везли в Эстонию на кремацию, причем в тот день стояла жара под 28 градусов. «Где осталось уважение к мертвым. Где этика? Знают ли близкие о происходящем и догадываются ли, что тех как дрова кинули в машину?» - указала женщина журналистам, которым удалось найти мужчину, который поспешил на помощь попавшему в аварию водителю.

Mirušos krauj kaudzē kā gaļas gabalus – pēc avārijas Rūjienā atklājas apbedīšanas biznesa netīrās aizkulises

«Когда ехал, водитель заснул за рулем. И потом подъехала другая автомашина. Тоже Ritus. Из попавшей в аварию машины мертвых как дрова перегрузили в другую машина. Девять мешков. Говорили, что едут в Эстонию, где кремация вроде дешевле», - вспомнил он, добавив, что второй автомобиль приехал примерно спустя час, при этом в машине не были заметны какие-либо холодильные установки.

В Госполиции подтвердили, что авария была, а также что внутри были тела 9-ти человек. Начато делопроизводство по факту порчи имущества третьих лиц - металлического ограждения. Водитель утверждает, что ему стало плохо.

Что касается кремации в Эстонии, то фирма Ritus действительно сотрудничает с крематорием эстонского города Выру. Это не скрывается. Все законно, выдаются все необходимые бумаги, поскольку без них невозможно похоронить прах на кладбище. Почему Эстония? Потому что дешевле, подтвердил Bez Tabu представитель фирмы.

При этом в крематории Валмиеры журналистам указали, что у них все строго контролируется законом, и кремировать здесь можно даже за счет пособия, а вот крематорий в Веру больше напоминает гараж с печью.

По информации представителя Латвийской похоронной ассоциации Эдгара Тимпа, за последние полгода было как минимум два криминальных процесса в связи с кремацией в Эстонии. Некоторые жители жаловались, что тела транспортировались без их ведома.

В Инспекции здравоохранения журналистам подтвердили, что есть ряд условий, по которым можно перевозить тела, например, это должен быть герметично закрытый гроб, наполненный специальным материалом. Способ, каким перевозит трупы упомянутая компания, противоречит закону.

Также для вывоза тела в другую страну требуется специальное разрешение инспекции, однако фирме Ritus никакие разрешения в последние 2 года не выдавались, а значит бизнесмены нарушали закон.