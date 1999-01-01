Тяжелая авария в Лимбажской волости: Грузовик наехал на детей

В Лимбажской волости грузовая машина наехала на девочек 2009 и 1999 года рождения, об этом портал TVNET узнал в Государственной полиции.

Сегодня, 5 июня,около 13 часов дня в Лимбажском районе, Скултенской волости на 42-ом километре дороги Рига - Балтезерс - Эстонская граница (Айнажи) грузовик MAN совершил наезд на двух девочек.

Согласно первоначальной информации, 8-летняя и 18-летняя девочки провожали знакомого на остановке «Ирбулиши», а потом решили пересечь проезжую часть дороги перед автобусом и попали в аварию.

В тот момент, когда девочки перебегали дорогу, их задел проезжающей мимо грузовик.

С травмами пострадавшие доставлены в больницу.

Очевидцев аварии полиция просит звонить по телефону 110.