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Мужчина кинул в участников гей-шествия дымовую шашку

LETA
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Фото: Jānis Škapars / TVNET

Полиция задержала мужчину, который бросил в участников шествия секс-меньшинств дымовую шашку.

Как сообщила представитель Госполиции Сигита Пилдава, мужчина задержан, и против него начато административное делопроизводство.

Еще один мужчина словесно угрожал одному из участников шествия физической расправой.

Первые участники шествия уже прошли весь его маршрут, вернувшись в начало - в Верманский сад. Шествие проходило по маршруту ул. Элизабетес - ул. Бривибас - ул. Бруниниеку и по ул. Тербатас обратно в парк.

Множество сторонников прайда собралось сейчас в Верманском саду, где до 17.30 будет проходить концерт.

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