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Медики реанимировали мужчину, подавившегося куском мяса

LETA
Фото: Jānis Škapars

Вчера медики спасли 63-летнего мужчину, который подавился куском мяса, сообщила представитель Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Илзе Букша.

У мужчины остановилось дыхание и сердцебиение. Медики провели реанимационные мероприятия и доставили пострадавшего в больницу в тяжелом состоянии.

Помощь медиков потребовалась и другим людям, подавившимся едой - 66-летней женщине, а также мужчинам 43, 56 и 57 лет.

В целом за прошедшие сутки медики скорой помощи получили 1066 вызовов, из них 313 были связаны с различного рода травмами и ожогами.

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