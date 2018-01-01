ENFAST запустила «Кубок самых разыскиваемых преступников в Европе». Среди них и Козулев из Латвии

Уже практически месяц весь мир следит за ЧМ-2018 по футболу, где совсем скоро будет выявлен победитель. Параллельно этому событию европейские правоохранительные органы запустили свой «Кубок самых разыскиваемых преступников в Европе», цель которого привлечь внимание общественности к поиску определенных лиц, совершивших тяжкие преступления, сделав их такими же знаменитыми как звезды футбола. В список особо разыскиваемых попал и выходец из Латвии - Александ Козулев (на фото).

Кампанию запустила Европейская сеть активного поиска беглых группировок (ENFAST). В четверг, 12 июля, особое внимание было уделено девяти лицам из Европы, среди которых был и Козулев.

Чем больше людей будут их узнавать, тем выше вероятность их поймать, пояснили в Госполиции Латвии.

В рамках кампании создана игра, в которой могут участвовать все желающие. В ней 25 «футболистов» из 23 стран Европы. Все они разыскиваются за различные тяжкие преступления. Играть в этой лиге никакая не честь, потому что каждый игрок «заслужил» свое место в особой преступной группировке.

Изначально игроки неизвестны, но с 12 по 14 июля Европол и другие европейские правоохранительные органы в социальных сетях поделятся кодами, которые необходимо ввести на интернет-страничке www.eumostwanted.eu/crimeleague, чтобы увидеть самых разыскиваемых преступников и создать из них свою команду.

Например, cегодня, вместе с другими восемью разыскиваемыми, был обнародован и преступник из Латвии.

На этот раз это Александр Козулев 1975 года рождения, который разыскивается за вооруженные налеты.

В период с августа по октябрь 2003 года, действуя вместе с сообщниками в составе преступной группы, Козулев совершил несколько вооруженных налетов на квартиры, применяя насилие о оружие против нескольких лиц. В результате нападений пострадали несколько человек, у которых были похищены деньги, драгоценности и личные вещи в размере 30 000 евро.

Также на страничке https://eumostwanted.eu/ можно ознакомиться и с другими преступниками из различных стран.

В результате предыдущих похожих кампаний были найдены и арестованы шесть наиболее разыскиваемых лиц в Европе, а также активное вмешательство общества позволило поймать 17 других опасных преступников.

ENFAST объединяет полицейские службы стран ЕС, которые занимаются поиском преступников на национальном и международном уровне.

Если вам что-либо известно о месте нахождения Александра Козулева, госполиция призывает сообщать по номеру 67219054 или 110, а также анонимно можно оставить информацию на страничке https://eumostwanted.eu/.