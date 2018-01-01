Злой рок: за сутки погибли три молодых друга - эстонца. Один в Вильянди, двое в Одессе

В воскресенье вечером в Facebook стало распространяться сообщение, в котором молодежь Вильянди (Эстония) скорбит о трех друзьях, один из которых погиб при прыжке с вышки в озеро Вильянди, а еще двух нашли мертвыми в отеле курортного города на Украине.

То, что погибшие входили в одну компанию, становится понятно по некрологам, появившимся в социальных сетях. Один друг, который знал всех погибших, признался Sakala, что не в состоянии сейчас говорить об этой трагедии, так как за ночь потерял троих друзей.

Он подтвердил, что все погибшие дружили между собой. Собеседник Sakala добавил, что не знает, что именно произошло в Одессе с двумя эстонцами, но, насколько ему известно, там проходил мальчишник.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк подтвердила, что обнаруженные мертвыми в отеле Одессы мужчины действительно родом из Вильянди.

Она добавила, что третий человек в критическом состоянии был доставлен в больницу. Несмотря на то, что полиция Вильянди сообщила близким о случившемся, более подробно комментировать ход расследования полиция Эстонии не может - Керли Вирк отметила, что это может сделать украинская полиция.

Полиция не обнародовала имена погибших, но известно, что мужчины, которые умерли в Одессе, были 1988 и 1989 годов рождения, в больницу попал мужчина 1973 года рождения. Погибшему при прыжке с вышки было 26 лет.

Двое из трех молодых людей за свою короткую жизнь несколько раз представали перед судом: в судебном регистре обоих мужчин - транспортировка и продажа наркотиков. Один эстонец был судим дважды и в одном случае речь идет о наркопреступлении, за которое за раз осудили семь человек.

В судебном регистре второго мужчины - семь наказаний, последние из которых связаны с насильственными и наркопреступлениями. Но оба мужчин не должны были отбывать наказание в тюрьме.