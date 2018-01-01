Жители Гризинькалнса объявили войну проституткам; сообщают и о клиентах

В Госполицию обратились жители домов по улицам Мурниеку и Лиенес в Риге, они предложили оказать помощь стражам порядка в ограничении предложения и оказания услуг проституток в округе Гризинькалнса. В июне этого года было организовано собрание, в котором приняли участие Восточная исполнительная дирекция Риги, представитель домовладельца, рижское региональное управление Госполиции и муниципальная полиция Риги. Во время собрания было решено организовать сотрудничество с жителями домов.

Так, одним из способов сотрудничества стало создание группы в «WhatsApp» для жителей округи Гризинькалнса, в которую можно послать информацию о лицах, которые предлагают услуги сексуального характера, и о лицах, которые, возможно, их используют.

Нужно отметить, что согласно третьему пункту правила Кабинета министров №32 «Правила ограничения проституции», персоне разрешено предлагать или оказывать услуги сексуального характера за плату только в жилом помещении, которое является ее собственностью или же заключен договор аренды.

В течение последних месяцев жители Гризинькалнса активно сообщали в полицию о лицах, которые нарушают эти правила и предлагают услуги проституции на улице. Жители присылали как видео и фотографии о лицах, которые предлагают услуги данного характера, так и о лицах, которые, возможно, их используют. Тем, кто использовал услуги проституток, нужно будет явиться в участок для дачи показаний.

В июле этого года после получения информации в латгальском участке Риги начаты уже три административных делопроизводства по факту нарушений правил ограничения проституции. За такие нарушения физическим лицам грозит штраф от 350 до 700 евро, а юридическим - от 700 до 1400 евро.

Кроме того, в Гризинькалнсе планируется разместить информационные надписи и ввести усиленные патрули, чтобы не допустить нарушения правил ограничения проституции.

Стражи порядка выражают благодарность жителям Гризинькалнса за активное участие в улучшении общественного порядка и безопасности.

Жителей, которые хотят предоставить о нарушениях правил ограничения проституции по всей Риги, могут присылать фотографии и видеоматериалы в мобильное приложение муниципальной полиции Риги.

В свою очередь жителей Гризинькалнса, которые хотят присоединиться к группе в «WhatsApp», просят писать на электронную почту egils.ezis@riga.vp.gov.lv или звонить по номеру телефона 67086322.

В случае, если реагирование на преступление или нарушение необходимо незамедлительно, можно звонить в Госполицию по круглосуточному номеру 110.