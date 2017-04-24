Спасение утопающих - дело их самих? Тайны юрмальской велодорожки

Давно ли вы были на велодорожке, ведущей из Риги в Юрмалу, друг читатель? Стоит по ней прокатиться, открыв свой личный велосезон. Потому что здесь много перемен, прикольных и необъяснимых новинок, а также совершенно очаровательных штуковин. Вдруг кто-то знает, что бы все это значило?

Велодорожке Рига - Юрмала уже очень много лет. Ведь когда-то старейшина рижских велодорожек проложена еще в 80-х годах, во времена мэра Альфреда Рубикса, за что получила у рижан прозвище «Рубика цельш». Потом первую рижскую велодорожку много раз ремонтировали и усовершенствовали - она протянулась до самой Старой Риги, а потом и протянулась через весь город - до Юглы и далее.

Но вот стоит прокатиться по давным-давно знакомому маршруту - и вдруг обнаруживаешь здесь много нового, загадочного и иногда даже совершенно необъяснимого. Вдруг кто из читателей русского TVNET в курсе и сможет объяснить, что за таинственные явления оставили здесь свой след?

Появились у нас некие «новые язычники» или какая-то «секта» поклонников активного образа жизни?.. Впрочем, обо всем по порядку.

Невероятно, но факт: от Иманты до самой границы Риги протянулся ровненький свежий асфальт. Прямо, хоть на шоссейном велосипеде катайся! Но тут-то как раз ничего загадочного нет. Не далее, как год - два назад велосипедисты недовольно бурчали: мол, не проехать и не пройти, непрерывный какой-то ремонт происходит на велодорожке... Теперь - результат налицо!.. Правда, только до станции Бабите. Дальше качество дорожного покрытия оставляет желать, увы...

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: О велодорожке - на сайте Рижской думы

Зато уже по краю Бабитского леса - поляны первых весенних цветочков. Но настоящие чудеса начинаются дальше - там, где еще пару лет назад у самой юрмальской железнодорожной ветки были заборы-огороды.

Теперь от огородов и следа не осталось. Только «чучела» огородные стоят. Кто-то принарядил в платьишка бетонные столбы, служившие забором. Что-то в роде памятника садово-огородному прошлому получилось! На ветру они машут руками, вас приветствую.

Чудеса велодорожки: огородные "чучела" машут руками. Фото: Татьяна Одыня

А вот дальше, где велодорожка идет краешком небольшого болотца - чудеса совершенно необъяснимые.

Вдруг, кто знает? Что бы значили принарядившиеся в яркие ленточки сосенки? И что за «руки» в перчатках тянутся к вам из болотца? Просто прикол? Или художественная инсталяция с неким заложенным в этом смыслом? Или - что?..

Кто и зачем нарядил это дерево?. Фото: Татьяна Одыня/Русский TVNET

Кстати, у красно-белой сосенки появилось и место для отдыха, скамейка из подсобных материалов. Сразу видно - она не из тех, что сооружаются на деньги ЕС и обходятся в тысячи евро за штуку. Простецкая скамейка, зато в правильном месте стоит. И мешки для мусора кто-то тут же оставил. То-то стало на вдоль велодорожки заметно чище...

Что бы это значило?. Фото: Татьяна Одыня/Русский TVNET

Дальше - Приедайне, мы там уже на территории Юрмалы, где свои встречаются неожиданности и чудеса. Может быть, кто-то из наших читателей в курсе - и поможет разгадать загаданные велодорожкой загадки?..

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