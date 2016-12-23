Тенденция: живущим в Англии латвийцам «намекают», что им пора домой

 

Фото: Ieva Lūka / LETA

В последнее время многие живущие в Великобритании латвийцы жалуются на то, что работники местных самоуправлений обходят их дома и задают различные неудобные вопросы: например, откуда люди приехали , сколько их живет в одном владении, где они работают и не собираются ли возвращаться на родину. Об этом сообщает Служба новостей Латвийского радио со ссылкой на издание Latvijas avīze.

Газета, в частности, рассказывает о живущем в Великобритании латвийце, который получил письмо от британской иммиграционной службы с предупреждением о выселении из страны.

«Выглядит, что на данный момент у вас нет прав находиться в стране, поэтому нашей обязанностью являются выдворить вас из нее», — цитирует послание Latvijas avīze.

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Чтобы оценить ситуацию индивидуально, латвийца просят явиться в полицейский участок, взяв с собой документы, подтверждающие адрес его места проживания и предоставляющие информацию о финансовом и семейном положении, рабочем месте и/или учебе.

Отметим, согласно исследованию Латвийского университета, 62,7% уехавших из Латвии ранее заявили, что не хотят возвращаться, потому что разочаровались в Латвии как в государстве. Из тех, кто все-таки выбрал Латвию и вернулся, 40% поменяли своё решение и снова уехали.


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