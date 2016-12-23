Депутат Сейма: Латвия на самом деле въехала, простите, в задницу!

Андрей Элксниньш
 

Андрей Элксниньш. Фото: Ieva Čīka / LETA

Опыт Китая, который в жесткой форме наказывает своих коррупционеров, пора перенять Латвии, и тогда в стране начнется развитие, так считает депутат Сейма от партии «Согласие» Андрей Элксниньш, пишет Skaties.lv.

В ходе голосования за отставку министров финансов и благосостояния депутат отличился резкими высказываниями, которые не остались не замеченными другими политиками и представителями СМИ.

«Все государство, (…) действительно, оказалось, уж простите, в заднице. В самом прямом смысле этого слова», — отметил депутат.

«В такие моменты мне жаль, что мы, например, не в Китае.

Взяли бы да поставили к стенке пару человек для профилактики. И мы начали бы ремонтировать дороги, строить заводы, и все было бы в порядке. У нас было бы развитие», — сказал политик.

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Депутат Сейма Илзе Винкеле («Единство») назвала высказывания депутата неприемлемыми.

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Представитель СЗК Ингмар Лидака заявил, что «видимо, опять наступило полнолуние», а также отметил, что в Китае к стенке ставят обычно как раз представителей оппозиции, и поэтому там так плохо с оппозиционерами.

Напомним, оппозиционные депутаты во время голосования оказались в меньшинстве, к тому же часть из оппозиционеров в голосовании не участвовала. Большинством голосов запрос об отставке министра финансов и министра благосостояния удалось отклонить.


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