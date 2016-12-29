Профсоюз работников образования продолжит настаивать на увеличении зарплат

Инга Ванага
 

Инга Ванага. Фото: Edijs Pālens / LETA

Несмотря на уже выделенные на повышение зарплат учителей 45 млн евро, в будущем году Латвийский профсоюз работников образования и науки (ЛПРОН) продолжит настаивать на увеличении зарплат и повышении ставок.

Как рассказала агентству ЛЕТА председатель ЛПРОН Инга Ванага, профсоюзу в будущем году важно сотрудничать с Министерством образования и науки (МОН), Латвийским союзом самоуправлений и Латвийской ассоциацией руководителей образования, чтобы общими силами повышать престиж профессии учителя.

«Несмотря на дополнительные 45 млн евро, мы не можем дистанцироваться от того, чтобы добиваться равноправия в формировании зарплат и ставок»,

- сказала Ванага, добавив, что нужен более сбалансированный подход к категориям качества.

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«Также хотелось бы значительно лучшего социального диалога с МОН, чтобы реформы, которые намечены, были профессиональными, своевременными и не поспешными», - сказала глава ЛПРОН.

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Она добавила, что самым большим вызовом будущего года будет новое, основанное на компетенциях содержание образования. ЛПРОН будет следить за тем, чтобы Кабинет министров утвердил график повышения зарплат учителей.


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