Минкультуры не знает, когда будет приведено в порядок здание Рижского цирка

Пока нельзя прогнозировать, как быстро удастся привести в порядок здание Рижского цирка, заявила сегодня на Латвийском радио заместитель госсекретаря Министерства культуры Даце Вилсоне.

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По ее словам, работы могут начаться после укрепления фасада цирка. «Как быстро все пойдет, пока прогнозировать нельзя», - сказала Вилсоне, добавив, что ремонт здания может потребовать достаточно длительного времени.

По результатам технического обследования здания, его состояние удовлетворительно, и износ составляет около 39%.

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Проект укрепления фасада цирка разрабатывается уже полгода, к тому же потребуется время, чтобы согласовать его в Рижском строительном управлении. Пока удалось отсоединить от здания тросы общественного транспорта.

По словам представителям Минкультуры, проект укрепления здания может быть реализован в 2018-2019 гг.

На вопрос, означает ли это, что в ближайшие годы здание цирка будет пустовать, представитель Минкульта ответила отрицательно, пояснив, что люди могут находиться в здании.

Вилсоне также добавила, что спор о правах собственности на здание цирка завершился - суд постановил, что оно принадлежит государству.

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