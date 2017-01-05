Жители Латвии рассказали, как выглядит жильё их мечты

Балкон, лоджия или терраса – их как неотъемлемую составную часть своего жилища мечты указала значительная часть опрошенных жителей Латвии, независимо от места проживания. Однако есть и нюансы – для жителей Видземе и Земгале важно, чтобы возле дома их мечты был сад, а в Латгалии и Курземе высоко ценится жилище с гаражом.

В качестве желательного компонента жилища мечты упомянуты также расположенные неподалеку водоем и лес или парк.

На вопрос, в жилище какого типа они хотели бы жить,

в Земгале, Латгалии и Курземе в числе первых двух возможностей выбора были указаны частный дом и квартира.

Между тем в Видземе – частный дом и хутор.

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Независимо от типа дома, во всех регионах большинство людей хотели бы жить в двухэтажном жилище. Самые горячие сторонники двухэтажного жилья обитают в Курземе, а предпочтение одноэтажному жилищу больше всего – каждый четвертый – отдают в Земгале.

Во всех регионах опрошенные жители Латвии представляют жилище своей мечты площадью от 101 до 150 м2.

Каждый пятый житель Латгалии хотел бы еще более просторное жилище – от 151 до 200 м2. В других регионах в жилище такой площади хотел бы жить примерно каждый четвертый опрошенный житель.

Более подробную информацию о жилище мечты жителей регионов даст инфографика.

Опрос по заказу банка DNB был проведен в 2016 году, в целом были опрошены 505 респондентов по всей Латвии.

А как выглядит дом или квартира вашей мечты? Расскажите об этом в комментариях!

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