«Лидо» о видео с тараканьими бегами: насекомым нет места в наших ресторанах

Вчерашняя публикация Русского TVNET «Видео: Тараканьи бега в «Лидо» продолжаются» вызвала большой резонанс. Надо отдать должное «Лидо» - предприятие оперативно отреагировало на статью и подготовило комментарий.

Руководитель отдела качества и развития ассортимента АО LIDO Гунита Дайне: "На нашем предприятии мы уделяем самое пристальное внимание качеству продуктов, и обслуживанию клиентов.Также каждый день мы проводим проверки качества. У LIDO заключен договор с предприятием по дератизации и дезинсекции, которое оказывает регулярные услуги по уничтожению вредителей и регулярно проводит проверки.

В наших ресторанах подобная ситуация недопустима, и мы приносим свои извинения клиентам.

После размещенного в социальных сетях видео мы оперативно провели тщательную обработку помещения, в том числе генеральную уборку во всех цехах вместе с мероприятиями по дератизации, и вредителей на нашей кухне не обнаружено.

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Мы тесно сотрудничаем с торговым центром Spice и продолжим подобные меры в усиленном режиме, делая все возможное, чтобы убедиться в том, что подобные случаи в нашем ресторане не повторятся".

Фото: TVNET lasītājs

Как сообщалось ранее, обед в «Лидо», в торговом центре Spice для читательницы закончился весьма печально. В плове кроме мяса и риса женщина неожиданно нашла несъедобного таракана.

Facebook

Понятно, что людей встревожила подобная новость и в социальной сети Facebook вскоре появились доказательство - видео, на котором видно присутствие в месте общественного питания нежеланного усатого гостя, разгуливающего среди приготовленных блюд.

Но, как упомянуто выше, ситуация под контролем и будем думать, что это неприятное исключение, которое в дальнейшем не повторится и не испортит аппетит посетителям.

Всем приятного аппетита!

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