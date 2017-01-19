Госконтролер: в счетах Rīgas Namu Pārvaldnieks не могут разобраться даже аудиторы

Муниципальные предприятия, обслуживающие жилые дома, составляют свои тарифы за коммунальные услуги настолько непрозрачным образом, что разобраться в них не удается даже специалистам. Об этом в эфире программы Латвийского радио 4 «Действующие лица» рассказала глава Службы государственного контроля Элита Круминя.
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Как указала госконтролер, служба поручила муниципальному предприятию Rīgas Namu Pārvaldnieks составлять свои сметы более обоснованно. По ее признанию, сейчас в тарифах RNP теряются даже аудиторы.
«[В RNP] та же проблема, что и в других самоуправлениях у муниципальных предприятий, которые обеспечивают обслуживание домов.
Все эти расчеты тарифов трудно понять даже аудиторам. Невозможно понять, как это все считается, откуда данные, как весь этот процесс происходит.
Это означает, что и жилец не может во всем этом разобраться.
Поэтому в первую очередь мы издали рекомендацию делать сметы понятными. Тогда люди смогут следить за тем, что включается в стоимость. Если этого не может сделать даже аудитор, то что может простой человек? [...] Сейчас наши рекомендации внедряются, будем следить за тем, как это происходит», — выразила недоумение госконтролер.
Круминя также рассказала о курьезе, связанном с возможной коррупцией в RNP. По словам госконтролера, один из начальников предприятия не смог объяснить аудиторам, чем вообще занимается возглавляемый им отдел.
«Возможно, там были фиктивные работники. Расследование еще продолжается,
но что произошло во время ревизии — весь отдел был ликвидирован, потому что начальник этого отдела не мог объяснить, чем вообще они занимаются.
Он этого не знал», — подчеркнула глава Госконтроля.
Отметим, сегодня, 19 января, Сейм единогласно утвердил Элиту Круминю в должности госконтролера на второй срок полномочий. Сама Круминя в интервью радиостанции поблагодарила всех за оказанное ей доверие и заявила, что ее переизбрание на новый срок — это подтверждение качественно проделанной работы в предыдущий период на посту главы Госконтроля.Еще по этой теме