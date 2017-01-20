В ближайшие дни сохранится теплая погода

 

Фото: Sputnik/LETA

В ближайшие дни погодные условия в Латвии не претерпят больших изменений, прогнозирует «Global Forecast System».

Небо в основном будет пасмурным, временами с прояснениями. В субботу выглянет солнце, в воскресенье и в понедельник местами возможен небольшой дождь.

Температура воздуха в основном будет близка к нулевой отметке, не превышая +5 градусов и не опускаясь ниже -5 градусов. На дорогах образуется гололед.

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Во вторник, 24 января, в Латвию начнет поступать более холодный воздух, местами ожидается небольшой снег, а температура воздуха на востоке страны может опуститься до -15 градусов.


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