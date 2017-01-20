Из-за эпидемии гриппа в роддоме установлены ограничения для посетителей

Рижский роддом
 

Рижский роддом. Фото: Lita Krone / LETA

В связи с началом эпидемии гриппа в Латвии и высокой заболеваемостью инфекциями верхних дыхательный путей с понедельника, 23 января, в интересах мам и младенцев посещать Рижский роддом может только один человек в одно время, причем без симптомов инфекции, сообщила агентству ЛЕТА представитель учреждения Яна Приедниеце.

Детям до 12 лет, не являющимися пациентами, посещения роддома запрещены.

Центр профилактики и контроля заболеваний объявил эпидемию гриппа в Латвии 17 января.

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Эпидемический порог - 100 случаев на 100 тыс. населения - превышен в Екабпилсе, Юрмале, Риге и Лиепае.


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