Из-за эпидемии гриппа в роддоме установлены ограничения для посетителей

Рижский роддом. Фото: Lita Krone / LETA

В связи с началом эпидемии гриппа в Латвии и высокой заболеваемостью инфекциями верхних дыхательный путей с понедельника, 23 января, в интересах мам и младенцев посещать Рижский роддом может только один человек в одно время, причем без симптомов инфекции, сообщила агентству ЛЕТА представитель учреждения Яна Приедниеце.