В период эпидемии гриппа визиты врачей на дом оплатит государство

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: PantherMedia/ScanPix

Национальная служба здоровья напоминает, что государство в период эпидемии оплачивает визиты семейного врача к больным гриппом на дом. Доплата пациента в таких случаях составляет только 2,85 евро.

Как уже сообщалось ранее, грипп в этом сезоне пришел в Латвию раньше обычного, и для данного подтипа вируса характерно не только резкое ухудшение самочувствия, но и крайне тяжелое состояние в начале заболевания.

Для гриппа свойственны такие специфические симптомы, отличающие течение этой болезни от обычной ОРВИ, как резкое ухудшение самочувствия, сильные головные боли, ломота в теле и суставах, высокая температура.

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Иногда к ним добавляется сухой, «лающий» кашель.

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