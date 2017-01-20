«Ригас нами»: пока трудно судить о расходах на ремонт здания оперы

Судить о расходах на ремонт здания Латвийской национальной оперы и балета (ЛНОБ) пока трудно, сказал агентству ЛЕТА руководитель отдела общественных отношений ООО «Ригас нами» Эдгар Арнитис.

Сначала необходимо привлечь специалиста, который разработает проект реставрации здания и сможет точно установить, какой ремонт его исторического фасада необходим, как он должен быть выполнен и во что обойдется, указал он.

«Ригас нами» надеется, что закупка будет сделана как можно быстрее, с учетом чрезвычайности ситуации. Переговоры с представителями ЛНОБ уже ведутся.

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Как сообщалось, директор ЛНОБ Зигмар Лиепиньш в фейсбуке написал о том, что

со здания падают кирпичи и штукатурка, но должностные лица на это не реагируют.

Фото повреждения были отправлены Министерству культуры (держателю долей капитала ЛНОБ) и Рижской думе (владелице здания) в лице мэра Нила Ушакова и вице-мэра Андриса Америкса.

«До сих пор никто не счел нужным даже поинтересоваться», - отмечает Лиепиньш. Он напоминает о том, что Минкультуры официально называет восстановленные исторические и символические здания одной из главных ценностей, подлежащих сохранению. «Является ли ЛНОБ историческим и символическим зданием? Было бы интересно услышать мнение властей», - пишет Лиепиньш.



























Aizvērt Со здания оперы падают куски отделки Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA







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