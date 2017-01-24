Госконтроль готовится «встряхнуть» проверкой здравоохранение и пенсионную систему

Госконтролер Элита Круминя
 

Госконтролер Элита Круминя. Фото: Evija Trifanova / LETA

Государственный контроль (ГК) в ближайшее время намерен ревизовать систему здравоохранения и пенсионную систему Латвии, сообщила в интервью «Латвияс Авизе» госконтролер Элита Круминя.

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ГК проанализирует, что происходит с оплатой услуг стационаров, когда из бюджета выделяются деньги на лечение конкретных диагнозов. «Мы намерены также ревизовать долгосрочность пенсионной системы, убедиться, какова ситуация в бюджете социального страхования, обратим внимание на пенсии по выслуге. Это будет объемное расследование», - сказала Круминя.

Она добавила, что после каждой ревизии ГК решает, какие нарушения должны быть рассмотрены в уголовно-процессуальном порядке, и передает информацию прокуратуре. «Это сотрудничество приносит плоды. Все больше виновных либо осуждены, либо подвергнуты уголовному преследованию, либо дела переданы в суд», - сказала Круминя.

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С 2006 про 2012 год осуждены были три человека, с 2013 по 2016 год - шесть человек. Против семи лиц начато уголовное преследование, против девяти поданы иски в суд.

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