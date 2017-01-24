Дети-реэмигранты возвращаются в Латвию. Это тенденция?

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr.com/Katsuhito Nojiri

Жизнь 8-летней Насти в 2015 году круто изменилась. Ее мама Инеса, прожив 5 лет в Англии, решила вернуться в Даугавпилс, и девочка стала одним из детей-реэмигрантов, которым предстояло с нуля начинать учебу вроде бы на своей, но в то же время совсем чужой родине.

Родина позвала назад

Инеса Гржибовская жила в Англии 5 лет. Была работа, дочка посещала английскую школу с 4-х лет. Дома разговаривали по-русски, но в последний год перед отъездом перешли на английский. «Русский язык дочка понимала, но связать слова в предложения ей было тяжело», - рассказывает Инеса. Решение вернуться в Даугавпилс

было связано в какой-то степени с ностальгией. «Родина позвала», - так объясняет женщина.

Реклама

Все лето Настя занималась с репетиторами, чтобы 1 сентября 2015 года отправиться во второй класс, который подходил ей по возрасту. Сначала поступили в одну из городских школ, но проучилась девочка здесь всего неделю: маме было сказано, что ребенок не справляется, и нужны репетиторы, чтобы успеваемость была на уровне. Настя перешла в 10-ю среднюю школу, где с ней работали педагоги и логопед.

«Когда Настя к нам пришла, она не знала букв, читала только по слогам, и был большой риск, определяя ее во второй класс», - рассказала логопед. Педагоги решили посмотреть на динамику ребенка до осенних каникул, в случае отсутствия прогресса Насте пришлось бы идти в 1-й класс. На начало занятий девочка не имела представления ни о шипящих звуках (она не могла написать свое имя и произнести фамилию), ни о глухих и звонких согласных – ни писать, ни произносить их она не могла, да и писала в целом совсем плохо, концентрация внимания тоже оставляла желать лучшего. По-русски девочка объяснялась медленно, c английскиv тоже особых успехов не демонстрировала, буквы обоих языков путались.

Кропотливая ежедневная работа логопеда и педагогов (занятия проводились в том числе и на каникулах осенью и зимой), а также домашние занятия мамы с дочкой сделали свое дело. Спустя год, на начало сентября 2016 года Настя уже сносно писала и читала по-русски, старательно изучала латышский язык, была развита и успевала на уровне своих ровесников. В минуту она читала 45 слов, что является удовлетворительным для этого возраста.

Насте нравятся уроки русского, латышского и английского языков. «Дочка очень заинтересована в занятиях, ее не нужно заставлять садиться за учебу», - рассказывала Инеса, которая бесконечно благодарна всем учителям, специалистам, директору школы.

Все индивидуально

Руководитель управления образования Марина Исупова говорит, что родители-реэмигранты сами выбирают школу, куда пойдет ребенок: «Мы можем только рекомендовать. Выбор родителей свободен: кто-то отправляет ребенка туда, где учился сам, кто-то в школу близко от дома. Необходимых специалистов: логопедов, дефектологов, психологов в городе достаточно».

В зависимости от подготовленности ребенка ему в школе назначаются дополнительные занятия. На каждого дается до 3 дополнительных часов в неделю индивидуальных занятий по латышскому языку, истории Латвии и социальным знаниям (по часу на каждый предмет). «Все строго индивидуально: бывает, что ребенку не нужно дополнительно заниматься целый год, бывает, что нужно и на второй год продолжить, смотрится по обстоятельствам», - объясняет руководитель УО.

Самоуправление Даугавпилса выделяло на обучение детей-реэмигрантов примерно 45 000 евро (на учебный год). С этого учебного года обучение детей-реэмигрантов оплачивает государство — сумма та же, т. е.

на одного ребенка в Даугавпилсе получается примерно 1000 евро, приводит расчеты М. Исупова.

Фото: Фото автора

Сейчас, когда для школ ценен каждый ученик, дети-реэмигранты не только повышают численную статистику учебного учреждения, но и ставят перед руководством и педагогами школы задачу адаптировать «возвращенца» к местным условиям. Очень многое зависит от того, сколько ребенку лет, какие знания у него уже есть, не менее важно, в каком месяце семья вернулась на родину и с какого момента начнется учеба в школе. Дети поступают в школы в течение всего учебного года, например, в январе 2016 года их количество варьировалось от 30 до 36 человек. Управление в течение трех лет отслеживает таких детей: процесс адаптации, успеваемость и другие показатели. До сих пор жалоб не поступало, говорит М. Исупова.

На начало сентября в даугавпилсских школах и садах насчитывалось 45 детей-реэмигрантов, т. е. два полноценных класса.

В одной из школ, 9-й средней, таких учеников было 10, в других по 3-5.

Стихи наизусть не учились

В средней школе центра есть пятиклассник Роман. Мама Виктория говорит, что семья решила вернуться из Ирландии, прожив там 16 лет. Причин было несколько – родители звали домой, кроме того, так называемые «европейские ценности», которые провозглашаются в Ирландии, были далеки от тех, которых придерживается семья. «Не хотели, чтобы ребенок там рос, и рожать сына я тоже приезжала в Латвию. Рома в Ирландии ходил в садик и русскую школу, мы много занимались дома, у него есть способности к языкам, так что выучить латышский проблемы не составило», - рассказала Виктория. Единственное, что было сложно – учить стихи наизусть, потому что в ирландских школах этого не делают.

По словам директора школы Юрия Высоцкого, Роман замечательно прошел адаптацию. Семья обратилась в школу в марте 2016 года, была собрана комиссия, которая определила его уровень знаний, и ребенок поступил в 4-й класс. В этой же школе второй год учится ребенок, который первый класс закончил здесь, потом семья на год уехала в Новосибирск, и снова вернулась. Еще одна девочка закончила здесь 1-й класс, потом уехала с семьей в Чехию, вернулась и сейчас учится в 7-м классе.

В 10-й средней школе в 8-м и 10-м классах учатся двое детей, которые в прошлом году приехали из России. Сложнее всего им дается латышский язык, который до приезда в Латвию не изучался, но они стараются, рассказывает директор Валия Сална, ведь скоро нужно будет сдавать экзамены.

Чем раньше, тем лучше

«Чем раньше ребенок возвращается из-за границы, тем для него лучше, тем легче будет усвоить материал. Лучше всего, когда это происходит в детском саду. Каждый случай индивидуален, период адаптации может занять и полгода, и два года», - говорят опрошенные специалисты.

«Очень многое зависит от заинтересованности и вовлеченности родителей», - подчеркивает руководитель центра вовлекаемого образования УО Раиса Латиша: «Различия учебных программ, специфика образования того или иного государства, языковая среда оказывают огромное влияние на формирование подрастающей личности, и за этим нужно тщательно следить, если семья задумает сменить место жительства».

Детям, приехавшим из-за границы, адаптироваться помогает посещение концертов, спортивных и других мероприятий, кружков по интересам, где есть ровесники – такие советы приезжим землякам дают специалисты центра.

Справка

По данным на первую неделю сентября 2016 года в даугавпилсских школах насчитывалось 45 детей-реэмигрантов, сейчас, в январе, таковых около 30. Как поясняет руководитель отдела содержания образования УО Инара Спринджука, это число всегда плавающее, поскольку часть детей уже перестала быть реэмигрантами, влившись в общий поток сверстников, и им уже не требуются дополнительные уроки. Подавляющее большинство родителей все же старается возвращаться на родину так, чтобы ребенок пошел в школу не в середине учебного года, а в сентябре.

На начало учебного года за границей находились 55 учеников даугавпилсских школ (62 годом ранее) и 342 родителя (376 в 2015 году).

Еще по этой теме
Реэмиграция по-латышски: Учите язык!

Реэмиграция по-латышски: Учите язык!

«Es gribu tevi atpakaļ»: Реэмиграция с помощью открыток?

«Es gribu tevi atpakaļ»: Реэмиграция с помощью открыток?

Разочарованные латвийские реэмигранты готовы покинуть страну вновь

Разочарованные латвийские реэмигранты готовы покинуть страну вновь


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 279650 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 43500 EUR
Дом
Дом, Tomes pag., 75000 EUR

reklama.vesti.lv

Мечта поэта! Грудь 68-летнего тренера Кабаевой произвела фурор Wo&Men

Мечта поэта! Грудь 68-летнего тренера Кабаевой произвела фурор

Видеоэксперимент: как Coca-Cola на самом деле влияет на зубы? Hi-Tech

Видеоэксперимент: как Coca-Cola на самом деле влияет на зубы?

Участница «Голоса» продолжает лечение после страшной аварии Showbiz

Участница «Голоса» продолжает лечение после страшной аварии

Сообщили об отличиях модернизированной версии ракеты «Булава» Hi-Tech

Сообщили об отличиях модернизированной версии ракеты «Булава»

Успешна и счастлива: 50-летняя фермерша - новая звезда Instagram Wo&Men

Успешна и счастлива: 50-летняя фермерша - новая звезда Instagram

Миграция

Наши за рубежом

TVNET спрашивает

В этом году счета за отопление Вас: 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
37 500 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
64 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Квартиры, Гризинькалнс
Продают Квартиры, Гризинькалнс 69 000 EUR
Продают Квартиры Центр
Продают Квартиры Центр 118 800 EUR
Продают Дом, Юрмалe
Продают Дом, Юрмалe 305 000 EUR
Продают Квартиры Саркандаугава
Продают Квартиры Саркандаугава 8 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
KLIENTU KORPORATĪVO MENEDŽERI ( ...
KLIENTU KORPORATĪVO MENEDŽERI ( ...
PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
IT PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
IT PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTU/- ...
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTU/- ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 