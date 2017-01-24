Дети-реэмигранты возвращаются в Латвию. Это тенденция?

Жизнь 8-летней Насти в 2015 году круто изменилась. Ее мама Инеса, прожив 5 лет в Англии, решила вернуться в Даугавпилс, и девочка стала одним из детей-реэмигрантов, которым предстояло с нуля начинать учебу вроде бы на своей, но в то же время совсем чужой родине.

Родина позвала назад

Инеса Гржибовская жила в Англии 5 лет. Была работа, дочка посещала английскую школу с 4-х лет. Дома разговаривали по-русски, но в последний год перед отъездом перешли на английский. «Русский язык дочка понимала, но связать слова в предложения ей было тяжело», - рассказывает Инеса. Решение вернуться в Даугавпилс

было связано в какой-то степени с ностальгией. «Родина позвала», - так объясняет женщина.

Реклама

Все лето Настя занималась с репетиторами, чтобы 1 сентября 2015 года отправиться во второй класс, который подходил ей по возрасту. Сначала поступили в одну из городских школ, но проучилась девочка здесь всего неделю: маме было сказано, что ребенок не справляется, и нужны репетиторы, чтобы успеваемость была на уровне. Настя перешла в 10-ю среднюю школу, где с ней работали педагоги и логопед.

«Когда Настя к нам пришла, она не знала букв, читала только по слогам, и был большой риск, определяя ее во второй класс», - рассказала логопед. Педагоги решили посмотреть на динамику ребенка до осенних каникул, в случае отсутствия прогресса Насте пришлось бы идти в 1-й класс. На начало занятий девочка не имела представления ни о шипящих звуках (она не могла написать свое имя и произнести фамилию), ни о глухих и звонких согласных – ни писать, ни произносить их она не могла, да и писала в целом совсем плохо, концентрация внимания тоже оставляла желать лучшего. По-русски девочка объяснялась медленно, c английскиv тоже особых успехов не демонстрировала, буквы обоих языков путались.

Кропотливая ежедневная работа логопеда и педагогов (занятия проводились в том числе и на каникулах осенью и зимой), а также домашние занятия мамы с дочкой сделали свое дело. Спустя год, на начало сентября 2016 года Настя уже сносно писала и читала по-русски, старательно изучала латышский язык, была развита и успевала на уровне своих ровесников. В минуту она читала 45 слов, что является удовлетворительным для этого возраста.

Насте нравятся уроки русского, латышского и английского языков. «Дочка очень заинтересована в занятиях, ее не нужно заставлять садиться за учебу», - рассказывала Инеса, которая бесконечно благодарна всем учителям, специалистам, директору школы.

Все индивидуально

Руководитель управления образования Марина Исупова говорит, что родители-реэмигранты сами выбирают школу, куда пойдет ребенок: «Мы можем только рекомендовать. Выбор родителей свободен: кто-то отправляет ребенка туда, где учился сам, кто-то в школу близко от дома. Необходимых специалистов: логопедов, дефектологов, психологов в городе достаточно».

В зависимости от подготовленности ребенка ему в школе назначаются дополнительные занятия. На каждого дается до 3 дополнительных часов в неделю индивидуальных занятий по латышскому языку, истории Латвии и социальным знаниям (по часу на каждый предмет). «Все строго индивидуально: бывает, что ребенку не нужно дополнительно заниматься целый год, бывает, что нужно и на второй год продолжить, смотрится по обстоятельствам», - объясняет руководитель УО.

Самоуправление Даугавпилса выделяло на обучение детей-реэмигрантов примерно 45 000 евро (на учебный год). С этого учебного года обучение детей-реэмигрантов оплачивает государство — сумма та же, т. е.

на одного ребенка в Даугавпилсе получается примерно 1000 евро, приводит расчеты М. Исупова.

Фото: Фото автора

Сейчас, когда для школ ценен каждый ученик, дети-реэмигранты не только повышают численную статистику учебного учреждения, но и ставят перед руководством и педагогами школы задачу адаптировать «возвращенца» к местным условиям. Очень многое зависит от того, сколько ребенку лет, какие знания у него уже есть, не менее важно, в каком месяце семья вернулась на родину и с какого момента начнется учеба в школе. Дети поступают в школы в течение всего учебного года, например, в январе 2016 года их количество варьировалось от 30 до 36 человек. Управление в течение трех лет отслеживает таких детей: процесс адаптации, успеваемость и другие показатели. До сих пор жалоб не поступало, говорит М. Исупова.

На начало сентября в даугавпилсских школах и садах насчитывалось 45 детей-реэмигрантов, т. е. два полноценных класса.

В одной из школ, 9-й средней, таких учеников было 10, в других по 3-5.

Стихи наизусть не учились

В средней школе центра есть пятиклассник Роман. Мама Виктория говорит, что семья решила вернуться из Ирландии, прожив там 16 лет. Причин было несколько – родители звали домой, кроме того, так называемые «европейские ценности», которые провозглашаются в Ирландии, были далеки от тех, которых придерживается семья. «Не хотели, чтобы ребенок там рос, и рожать сына я тоже приезжала в Латвию. Рома в Ирландии ходил в садик и русскую школу, мы много занимались дома, у него есть способности к языкам, так что выучить латышский проблемы не составило», - рассказала Виктория. Единственное, что было сложно – учить стихи наизусть, потому что в ирландских школах этого не делают.

По словам директора школы Юрия Высоцкого, Роман замечательно прошел адаптацию. Семья обратилась в школу в марте 2016 года, была собрана комиссия, которая определила его уровень знаний, и ребенок поступил в 4-й класс. В этой же школе второй год учится ребенок, который первый класс закончил здесь, потом семья на год уехала в Новосибирск, и снова вернулась. Еще одна девочка закончила здесь 1-й класс, потом уехала с семьей в Чехию, вернулась и сейчас учится в 7-м классе.

В 10-й средней школе в 8-м и 10-м классах учатся двое детей, которые в прошлом году приехали из России. Сложнее всего им дается латышский язык, который до приезда в Латвию не изучался, но они стараются, рассказывает директор Валия Сална, ведь скоро нужно будет сдавать экзамены.

Чем раньше, тем лучше

«Чем раньше ребенок возвращается из-за границы, тем для него лучше, тем легче будет усвоить материал. Лучше всего, когда это происходит в детском саду. Каждый случай индивидуален, период адаптации может занять и полгода, и два года», - говорят опрошенные специалисты.

«Очень многое зависит от заинтересованности и вовлеченности родителей», - подчеркивает руководитель центра вовлекаемого образования УО Раиса Латиша: «Различия учебных программ, специфика образования того или иного государства, языковая среда оказывают огромное влияние на формирование подрастающей личности, и за этим нужно тщательно следить, если семья задумает сменить место жительства».

Детям, приехавшим из-за границы, адаптироваться помогает посещение концертов, спортивных и других мероприятий, кружков по интересам, где есть ровесники – такие советы приезжим землякам дают специалисты центра.

Справка

По данным на первую неделю сентября 2016 года в даугавпилсских школах насчитывалось 45 детей-реэмигрантов, сейчас, в январе, таковых около 30. Как поясняет руководитель отдела содержания образования УО Инара Спринджука, это число всегда плавающее, поскольку часть детей уже перестала быть реэмигрантами, влившись в общий поток сверстников, и им уже не требуются дополнительные уроки. Подавляющее большинство родителей все же старается возвращаться на родину так, чтобы ребенок пошел в школу не в середине учебного года, а в сентябре.

На начало учебного года за границей находились 55 учеников даугавпилсских школ (62 годом ранее) и 342 родителя (376 в 2015 году).

Еще по этой теме