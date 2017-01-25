Минобороны: солдат НАТО так много, что нам нужны «вторые Адажи»

Полигон в Адажи
 

Полигон в Адажи. Фото: Edijs Pālens / LETA

После Варшавского саммита НАТО главным приоритетом Министерства обороны Латвии стал прием военных сил альянса. Объем работы равноценен строительству базы в Адажи, таким образом в Латвии необходимо «построить вторые Адажи». Об этом в ходе заседания Комиссии по иностранным делам заявил министр обороны Раймонд Бергманис, пишет la.lv.

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Председатель комиссии Ояр Эрик Калниньш отметил, что для Латвии это очень важный год, учитывая, что в стране появится возглавляемый Канадой батальон НАТО, солдаты которого прибудут уже скоро.

Напомним, ранее стало известно, что Испания предоставит 300 солдат для батальона НАТО в Латвии, которым командует Канада. В целом боевая группа на территории Латвии составит 1100-1200 солдат.

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Помимо Испании в Латвию также направят своих солдат Албания, Италия, Польша и Словения. Прибытие первых военнослужащих на военную базу в Адажи ожидается весной 2017 года.


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