KNAB предлагает штрафовать должностных лиц за незаконную рекламу

 

Фото: Baiba Aprāne / LETA

За нарушения ограничений на рекламу государственных должностных лиц можно будет штрафовать на сумму от 70 до 350 евро, а также лишать права занимать должности. Это предусматривают подготовленные Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) поправки к закону о предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц.

В настоящее время закон предусматривает, что должностное лицо не имеет права использовать свое имя для рекламы, за исключением случаев, когда это входит в его обязанности.

Рекламой в понимании закона является любая выражаемая государственным должностным лицом оценка конкретного коммерсанта, произведенного им товара или оказанной услуги, если должностное лицо получило за это вознаграждение.

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В настоящее время санкций за нарушение этого запрета в Кодексе административных правонарушений не предусмотрено.

Контролируя выполнение закона о предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц, а также ограничений, установленных другими нормативными актами, БПБК в 2014 году выявило 325 нарушений в деятельности должностных лиц, а в 2015 году - 285.


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