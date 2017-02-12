Большая часть людей, умерших от гриппа, не делали прививку

Большая часть людей, умерших в этом сезоне от гриппа, не делали прививку против этого вируса, сказала агентству ЛЕТА представитель Центра контроля и профилактики заболеваний (ЦКПЗ) Эдите Теттере.

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Всего в этом сезоне от гриппа умерло 14 человек. У всех умерших был вирус типа А. Два человека все же имели прививку от гриппа, но они были старше 75 лет и имели несколько тяжелых хронических заболеваний, уточнила Теттере.

В целом у всех умерших от гриппа были хоронические заболеваний, например, сердечно-сосудистые, заболевания легочных путей, почек, онкология и др.

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По данным Всемирной организации здравоохранения, 80% людей, которые сделали прививку от гриппа, не заболевают гриппом, а 20% переносят его в легкой форме.

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